Intensivierung der Kämpfe

Die südjemenitischen Separatisten haben ihre im April dieses Jahres ausgerufene Autonomie im Süden des Landes zurückgezogen. Dies teilte ein Sprecher des »Südübergangsrats« mit Sitz in der strategisch wichtigen Hafenstadt Aden am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Anstatt an der eigenen Regierung festzuhalten, strebe man die Umsetzung des »Riad-Abkommens« an.

Das im November 2019 unter der Ägide Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) geschlossene Abkommen sah vor, ein gemeinsames Kabinett zu bilden aus 24 Ministern der zwar von breiten Teilen der »internationalen Gemeinschaft« anerkannten, seit über sechs Jahren aber nicht mehr demokratisch legitimierten »Regierung« von Abed Rabbo Mansur Hadi sowie den Vertretern des »Südübergangsrats«. Zudem sollten die Separatisten die eigenen Kampfverbände der Hadi-Armee unterstellen.

Nachdem sich aber beide Lager gegenseitig Verstöße gegen die Vereinbarung vorgeworfen hatten, rie...