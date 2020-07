Unterstützung für Corbyn

Nicht nur die ehemaligen Hauptamtlichen von Labour, auch der BBC-Dokumentarfilmer John Ware erhielt eine Entschuldigung und eine umfangreiche finanzielle Entschädigung von Parteichef Keir Starmer. 2019 hatte Labour Ware für seinen Film »Ist Labour antisemitisch?« noch »absichtliche und böswillige Falschdarstellungen« vorgeworfen, die »hergestellt wurden, um die Öffentlichkeit irrezuleiten«. Starmer distanzierte sich nun von dieser Position.

Nicht so Jeremy Corbyn, der am 22. Juli auf Facebook die Kehrtwende Starmers scharf kritisierte. Labour habe natürlich eine Verantwortung den Mitgliedern gegenüber, Antisemitismus und Rassismus in allen Formen effektiv zu bekämpfen. Jedoch sei die Entscheidung der Parteispitze, den ehemaligen Hauptamtlichen sowie dem Filmemacher Ware umfangreiche Entschädigungen zukommen zu lassen, »eine politische Entscheidung, keine rechtliche«. Es sei enttäuschend, habe die Parte...