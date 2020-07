Toni Erdmann

Ein deutscher Qualitätsfilm: intelligent, auch wirklich komisch, großartig gespielt, aber zu lang und zu überladen. Winfried versteht seine Tochter Ines und ihr Powerleben nicht und macht daraus auch keinen Hehl. Es kommt zum Eklat, doch statt, wie angekündigt, Bukarest zu verlassen, tritt Winfried nun plötzlich als sein schillerndes Alter ego Toni Erdmann in Erscheinung. Er mischt sich in Ines’ Berufsleben ein mit der Behauptung, der Coach ihres Chefs zu sein. Ines lässt sich auf das Spielchen ein. D/A/MC/RUM/F/CH 2016.

Arte, 20.15 Uhr

Population 436

Wer’s formal anschmiegsamer, aber auch trashiger mag: Seit rund hundert Jahren bleibt die Bevölkerungszahl in dem Dörfchen Rockwell Falls konstant bei 436 Einwohnern. Der Volkszähler Steve soll im Auftrag des Staates herausfinden, warum das so ist. Die Menschen in der Gemeinde begegnen ihm zwar ländlich-nett, allerdi...