Duell in Minsk

In Belarus läuft der Präsidentschaftswahlkampf knapp zwei Wochen vor der Abstimmung am 9. August auf ein Duell hinaus: Amtsinhaber Alexander Lukaschenko gegen Swetlana Tichanowskaja. Sie tritt anstelle ihres Mannes, eines populären Bloggers, an, den Lukaschenko bereits Ende Mai wegen eines angeblichen Angriffs auf einen Polizeibeamten hatte inhaftieren lassen.

Zwei weitere Bewerber, denen Chancen gegen Lukaschenko zugetraut wurden, hat die Staatsmacht aus dem Rennen geworfen. Der Exbanker Wiktor Babariko sitzt in Haft, ihm wurden im Juni Geldwäsche und Steuerhinterziehung vorgeworfen, und Waleri Zepkalo, früherer belarussischer Botschafter in den USA und langjähriger Geschäftsführer eines IT-Parks, wurde die Registrierung verweigert: Angeblich war ein großer Teil seiner Unterstützungsunterschriften gefälscht.

Inzwischen hat sich Zepkalo mit seinen Kindern nach Russland abgesetzt, seine Frau ist im Lande verblieben und unterstützt jetzt Tichanowskaja. Auch...