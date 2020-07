Zum Inhalt dieser Ausgabe | Säbelrasseln am Golan Tel Aviv meldet Provokation von libanesischer Hisbollah. Die spricht von israelischer Aggression und droht mit Vergeltungsmaßnahmen Karin Leukefeld »Schwere Gefechte« meldeten die westlichen Nachrichtenagenturen dpa und AFP am Montag von den Israelisch-besetzten Schebaa-Farmen. Rauchfahnen hätten über der Region gehangen, Israel habe Artillerie eingesetzt und den Libanon beschossen. Die UN-Friedensmission UNIFIL, die im Südlibanon stationiert ist, forderte beide Seiten zur »maximalen Zurückhaltung« auf. Das etwa 30 Quadratkilometer umfassende Gebiet liegt an der »Blauen Linie«, einer von der UNO anerkannten Waffenstillstandslinie zwischen dem Libanon und den von Israel besetzten Golanhöhen. Diese wird von der UNIFIL kontrolliert. Libanon erkennt die israelische Präsenz südlich der Waffenstillstandslinie nicht an. Man habe das »Eindringen von Terroristen« aus dem Libanon verhindert, erklärte ein israelischer Militärsprecher am Montag abend. Ein Hisbollah-Kommando, eine Gruppe von drei bis fünf bewaffneten Männern, habe die Blaue Linie im Norden der Golanhöhen überquert, teilte die Armee mit. Israelisc...

