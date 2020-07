Einstieg schwergemacht

Die Coronapandemie macht es in diesem Jahr besonders schwierig, Ausbildungsbetriebe und Lehrlinge zusammenzubringen. Der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, bezeichnete das aktuelle Ausbildungsjahr vergangene Woche gegenüber dpa als »Würgejahr«. Die Lage sei zwar nicht dramatisch; es bedürfe aber vieler Anstrengungen, um die Bewerber zu den Stellen zu bringen.

Im Juni waren einem Bericht der Arbeitsagentur zufolge noch 229.000 Lehrstellen unbesetzt. Damit war zu diesem Zeitpunkt fast jeder zweite Platz (48 Prozent) nicht besetzt. Dem Bericht zufolge liegt das vor allem daran, dass Ausbildungsmessen und Veranstaltungen an Schulen abgesagt werden mussten. Schüler konnten sich deshalb nicht in dem Maße wie in den Vorjahren über offene Lehrstellen informieren.

Gleichzeitig bilden in diesem Jahr deutlich weniger Betriebe aus als bisher. So waren im Juni 479.000 betriebliche Ausbildungsstellen gemeldet – 47.000 weniger als vor einem Jahr...