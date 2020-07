Baden für mehr Lohn

Nur dem Anschein nach ist es eine Urlaubsszene: Beschäftigte der Fridericus-Servicegesellschaft der Preußischen Schlösser und Gärten trafen sich am Montag vormittag zum »Tariffrühstück« am Heiligen See in Potsdam. »Eine bunte Aktion mit Luftmatratzen und Schlauchbötchen«, wie Verdi-Gewerkschaftssekretärin Andrea Germanus vom Bezirk Potsdam-Nordwestbrandenburg gleichentags jW berichtete. Eine Aktion mit Motto: »Wir wollen, dass unsere Tarifverhandlungen nicht baden gehen!«

Die Servicegesellschaft hat mit ihren Teilbetrieben rund 650 Beschäftigte, et...