Verhandlung unterbrochen

Überraschende Entwicklung im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke: Im Verfahren vor dem 5. Strafsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main, das am Montag nach dreiwöchiger Sommerpause fortgesetzt wurde, hat der Angeklagte Stephan Ernst die Abberufung seines Pflichtverteidigers Frank Hannig beantragt. Das Vertrauensverhältnis sei »auf Dauer zerstört«, erklärte der zweite Verteidiger, Mustafa Kaplan. Grund für diesen Schritt seien Anträge, die der Dresdner Anwalt gestellt habe, ohne sie mit Ernst und Kaplan abzusprechen.

Zu Beginn der gestrigen Verhandlung hatte Hannig beantragt, dass ein Einbruch im Regierungspräsidium Kassel untersucht werden solle, bei dem im Juli 2019 Akten entwendet worden seien. In der Begründung legte er nahe, dass diese Akten Hinweise auf eine Beteiligung Lübckes an Windkraftfirmen seiner Söhne enthielten. Zudem forderte er die Vernehmung weiterer Zeugen, die sich in Tatortnähe aufgehalten habe...