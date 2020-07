Zum Inhalt dieser Ausgabe | Waffenschmiede im Kinderzimmer Eltern des angeklagten Rechtsterroristen müssen vor Gericht erscheinen Susan Bonath Die Eltern des Rechtsterroristen Stephan Balliet müssen offenbar doch vor Gericht erscheinen. Das berichtete Bild am Sonntag. Demnach hat die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens sie für diesen Mittwoch vorgeladen. Das gehe aus einem Schreiben hervor, das dem Blatt vorliege. Um einer Vorladung zu entgehen, hatten die Eltern dem Oberlandesgericht schriftlich mitgeteilt, von ihrem Zeugnisverweigerungrecht Gebrauch zu machen. Aussagen müssen die Eltern dennoch nicht. Die Strafprozessordnung räumt Angehörigen von Angeklagten dieses Recht ein. Sie müssten das nun lediglich im Zeugenstand vor dem Oberlandesgericht Sachsen-Anhalt selbst erklären. Ihre Aussage hätte ...

Artikel-Länge: 2093 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen