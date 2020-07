Nein, um eine »Klare Sache«, wie der Titel lautet, geht es in Denise Minas Roman gewiss nicht. Im Gegenteil: Es handelt sich um eine kunterbunte Angelegenheit. Das beschauliche Hausfrauendasein der Romanheldin Anna McDonald in der tiefsten schottischen Provinz gerät nicht ganz unvermittelt aus den Fugen. Ihr Mann hat sie für eine andere verlassen und die Kinder mitgenommen. Aber von Eifersucht und Rachefeldzügen handelt das Buch nicht. Denn Anna hat sich kurz zuvor einen True-Crime-Podcast angehört. Darin geht es um eine verschwundene Luxusyacht, die dann auf dem Meeresgrund wiedergefunden wird, um drei tote Passagiere, ein wertvolles Schmuckstück, einen ertrunkenen Taucher, scheinbar unerklärliche Geistererscheinungen sowie um eine wegen Sprengstoffanschlags und Mordes verurteilte Schiffsköchin. Anna glaubt nicht an Gespenster und auch nicht an ...