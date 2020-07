Und schon wieder hat Donald Trump die Welt in Staunen versetzt. Er ist einem Demenztest unterzogen worden, und wird seither nicht müde, in Interviews mit seinem guten Abschneiden zu prahlen. Er habe sich beispielsweise fünf Begriffe einprägen müssen: »Person. Frau. Mann. Kamera. TV.« Gut 20 Minuten später sei er aufgefordert worden, die Begriffe zu wiederholen, und zwar in der richtigen Reihenfolge. Daraufhin habe er gesagt: »Person. Frau. Mann. Kamera. TV.« Und die Ärzte hätten gesagt: »Das ist verblüffend. Wie haben Sie das gemacht?« Worauf er erwidert habe: »Ich kann das, weil ich, na ja, ein gutes Gedächtnis habe, weil ich geistig präsent bin.« Niemand, so die Ärzte laut Trump, schaffe es, sich die korrekte Reihenfolge zu merken, und das sei auch wirklich nicht leicht; doch für ihn, Donald Trump, se...