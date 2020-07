In Kriegsstimmung

Die israelischen Streitkräfte haben in der vergangenen Woche Umgruppierungen an der Nordgrenze vorgenommen, um einer vermeintlichen Bedrohung aus dem Libanon zu begegnen, meldete Al-Dschasira am Donnerstag. Israelische Spionagedrohnen operieren seitdem mit stark erhöhter Frequenz in den Lufträumen Syriens und des Libanon. Das ist zwar eindeutig rechtswidrig, wird aber von der »internationalen Gemeinschaft« zuverlässig ignoriert.

Die »Gefahrenlage« wurde vom zionistischen Staat auf die übliche Weise selbst herbeigeführt: Bei israelischen Luftangriffen auf mehrere Ziele in Syrien, welcher keine Provokationen aus der Arabischen Republik vorausgegangen waren, wurde am vorigen Montag unter anderem ein Kämpfer der libanesischen Hisbollah getötet. Damit war der gewünschte Grund für die Annahme geschaffen, dass die schiitische Miliz vielleicht zurückschlagen könnte. Der ehemalige Chef des Marinestützpunkts in Haifa, Brigadegeneral Gil Aginsky, phantasierte ohne k...