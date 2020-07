Zum Inhalt dieser Ausgabe | Chance zur Aufklärung nicht genutzt Sprengstoffanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn jährt sich zum zwanzigsten Mal Markus Bernhardt Die Chancen, dass der offenbar antisemitisch motivierte Bombenanschlag auf den S-Bahnhof Düsseldorf-Wehrhahn vom 27. Juli 2000 noch aufgeklärt wird, stehen nicht gut. Bei dem mehrfachen Mordversuch, der sich gegen eine Gruppe von überwiegend jüdischen Sprachschülern aus Osteuropa richtete und der sich am heutigen Montag zum 20. Mal jährt, wurden zehn Menschen teils schwer verletzt; eine Frau verlor ihr ungeborenes Baby. Im Juli 2018 hatte das Landgericht Düsseldorf den erst 17 Jahre nach der Tat angeklagten Neonazi Ralf S. mit der Begründung freigesprochen, dass »erhebliche Zweifel an der Täterschaft des Angeklagten« bestünden, wie der Vorsitzende Richter Rainer Drees bei der Urteilsverkündung begründete. Die Staatsanwaltschaft legte Revision gegen das Urteil ein, worüber der Bundesgerichtshof in Kürze zu befinden hat. Bemerkenswert ist unterdessen, dass der zum Tatzeitpunkt noch aktive »Koordinierungskreis antifa...

