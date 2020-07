Mieter in Not

Im Lauf der Coronakrise sind in Großbritannien bislang 650.000 Jobs verlorengegangen. Obwohl der Staat für britisch-neoliberale Verhältnisse drastische Interventionsschritte setzte und unter anderem neun Millionen Menschen in die Kurzarbeit geschickt wurden, rollt die Jobvernichtungswelle mit unverminderter Härte weiter.

Eine derartige Massenerwerbslosigkeit hat Folgen. So sehen sich nun Hunderttausende Mieter im privaten Wohnungsmarkt mit einem eventuellen Rauswurf aus ihren vier Wänden konfrontiert. In den vergangenen drei Monaten haben britische Gerichte keine Räumungsanträge von Vermietern bearbeitet. Dieser Schutzmechanismus läuft nun aus. Wer mit der Miete zum Beispiel aufgrund plötzlicher Arbeitslosigkeit in Rückstand geraten ist, steht schnell vor existenzieller Bedrohung durch Wohnungs- und schlimmerenfalls Obdachlosigkeit.

Schon vor Beginn der Pandemie war die Lage auf dem britischen Wohnungsmarkt extrem angespannt. Die Hilfsorganisation Shelter...