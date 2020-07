USA in fremdem Luftraum

Die Regierung in Teheran hat den USA »aggressives und gefährliches« Verhalten in der Nähe eines iranischen Passagierflugzeugs vorgeworfen, das sich auf einem normalen Linienflug im syrischen Luftraum befand.

Der Zwischenfall ereignete sich am Donnerstag über der Region Al-Tanf, die an Jordanien und den Irak grenzt. Die USA unterhalten dort seit 2016 ohne Mandat der Vereinten Nationen und gegen den Willen der syrischen Regierung einen Militärstützpunkt. Nach iranischer Darstellung hatte ein US-amerikanisches Kampfflugzeug sich einer Passagiermaschine der privaten Fluggesellschaft Mahan Air bis auf 100 Meter genähert. Vorgeschrieben ist bei der Flughöhe, in der die Begegnung stattfand, ein Mindestabstand von 600 Metern. Der iranische Pilot habe sich, um einem Zusammenstoß zu entgehen, zu einem schnellen Sinkflug veranlasst gesehen. Dabei erlitten mehrere Passagiere Verletzungen. Drei von ihnen wurden nach der planmäßigen Landung in Beirut in Krankenhäuser g...