Sieg abgerungen

In Chile hat die Opposition einen wichtigen Sieg über die Regierung errungen. Am Donnerstag abend (Ortszeit) erklärte der rechte Präsident Sebastián Piñera in einer Mitteilung, am nächsten Tag das Gesetz zur vorzeitigen Auszahlung eines Teils der bei den privaten Pensionsfondsverwaltern (Administradoras de fondos de pensiones, AFP) eingelagerten Renten unterschreiben zu wollen. Dieser Schritt entspreche »der Absicht und dem Willen« des Staatsoberhaupts, auf die »schwierige wirtschaftliche und soziale Lage, in der viele Familien und Landsleute leben«, zu reagieren.

Doch die Gutmütigkeit nehmen ihm viele nicht ab. Kein Wunder, hatte sich seine Regierung doch lange gegen das von der Opposition eingebrachte Gesetzesvorhaben gestemmt. Erst nachdem am Mittwoch im Senat, der zweiten Kammer des chilenischen Parlaments, selbst Abgeordnete aus den Reihen von Piñeras Parteienbündnis »Chile Vamos« für das Projekt gestimmt hatten, gab der Präsident klein bei und verzi...