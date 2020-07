Gegründet 1947 Sa. / So., 25. / 26. Juli 2020, Nr. 172

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Verschont geblieben Mögliche Straftaten, die zur tödlichen Massenpanik während der Loveparade 2010 führten, nun verjährt Markus Bernhardt Am Freitag jährte sich die Loveparade-Katastrophe von Duisburg zum zehnten Mal. Insgesamt 21 Menschen kam damals aufgrund einer einsetzenden Massenpanik ums Leben. Mehr als 650 wurden teils schwer verletzt. Seit Freitag gilt jedoch als sicher, dass die Hauptprotagonisten des Unglücks nun nicht mehr fürchten müssen, juristisch verfolgt zu werden. Alle in Frage kommenden Straftatbestände sind nun verjährt. Zum Unglück kam es maßgeblich aufgrund ausgeprägter Selbstüberschätzung einiger Kommunalpolitiker und der Profitgier der Veranstalterfirma »Lopavent« mit ihrem Chef Rainer Schaller. Lange bevor die Loveparade am 24. Juli 2010 in der Ruhrgebietsmetropole stattfand, hatten verschiedene Experten davor gewarnt, das Duisburg für ein solch großes und teilnehmerstarkes Spektakel nicht der geeignete Veranstaltungsort sei. Jedwede Bedenken, die unter anderem selbst vom stadteigenen Bauamt geäußert worden waren, waren jedoch von den Organisatoren und politischen Fö...

