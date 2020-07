Femizide mit Ansage

Nach Angaben der Plattform »Frauenmorde stoppen« des Demokratischen Gesellschaftskongresses (KCD) gab es im Juni 27 Femizide in der Türkei. 2019 waren dort insgesamt mindestens 474 Frauen aufgrund ihres Geschlechts und männlicher Ansprüche an dieses getötet worden. In 52 Prozent der Fälle ist gesichert, dass eigenständige Entscheidungen der Opfer das Motiv waren. So auch beim jüngsten Mord an der 27-jährigen Pinar Gültekin, der für einen landesweiten Aufschrei sowohl in den sozialen Medien als auch auf Straßen sorgte.

In Mugla hatte der 32-jährige Cemal Metin Avci die Studentin erwürgt und versucht, ihre Leiche im Wald zu verbrennen. Als das scheiterte, stopfte er ihre sterblichen Überreste in eine Mülltonne und übergoss sie mit Beton. Am 16. Juli wurde sie von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Nach dem Auffinden der Leiche überführten Videoaufnahmen den Täter. Aufgrund der Sequenzen, die zeigen, wie Avci an einer Tankstelle zwei Plastikflaschen mit Be...