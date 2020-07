Angst vor der Lawine

Zu wenig Geld aus Brüssel mitgebracht und dann auch noch bei der Abschlussarbeit abgeschrieben: Der slowakische Regierungschef Igor Matovic musste sich in den vergangenen Tagen einiges von der Opposition anhören – und sich am gestrigen Donnerstag einem Misstrauensvotum stellen. Zuvor hatten die Vertreter der rechten Regierungskoalition am Morgen beschlossen, Matovic weiter die Stange zu halten. Zum Misstrauensantrag erklärten sie laut der slowakischen Nachrichtenagentur TASR, er sei »inhaltlich leer« und »Teil des politischen Kampfes«, mit dem die Opposition in der Sommerzeit um Aufmerksamkeit buhlen würden. Aus diesem Grund wurde dem Votum gegen den Premier, das erst nach jW-Redaktionsschluss erfolgte, keine Erfolgschancen eingeräumt.

Auslöser des Misstrauensantrags war ein Bericht der liberalen Tageszeitung Dennik N vom Donnerstag vergangener Woche, laut dem der Regierungschef in seiner Abschlussarbeit 1998 seitenweise aus zwei Studien abgeschrieben hat...