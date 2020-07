Mehr Macht für Regierung

Die Zahl der festgestellten Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Israel am Mittwoch erstmals über der kritischen Marke von 2.000 Fällen innerhalb von 24 Stunden gelegen. Das Gesundheitsministerium informierte am Abend über 2.136 neue Fälle. Zum Vergleich: In Deutschland, das fast zehnmal so viele Einwohner hat, wurden im selben Zeitraum 454 Neuinfektionen festgestellt. Ebenfalls am Mittwoch abend gab das israelische Gesundheitsministerium die Zahl der »aktiv« mit SARS-CoV-2-Infizierten, also der noch nicht genesenen und möglicherweise ansteckenden Personen mit 32.060 an. In Deutschland wurde deren Zahl zur gleichen Zeit von der zuständigen Regierungsbehörde, dem Robert-Koch-Institut (RKI), mit 5.100 angegeben.

Dass in Israel schon seit einiger Zeit verhältnismäßig deutlich mehr Tests durchgeführt werden als in Deutschland, reicht zur Erklärung dieses riesigen Unterschieds nicht aus. Gesundheitsminister Juli Edelstein hatte vor zwei Wochen gewarnt, da...