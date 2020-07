Zum Inhalt dieser Ausgabe | Hauptsache, es kommt Geld rein Trotz Corona: Auch die nordamerikanische Baseballiga MLB spielt wieder Monatelang wurde gestritten, vor allem ums Geld, aber auch um den Umgang mit dem Coronavirus. Dass nun der renommierte Virologe Anthony Fauci symbolisch die stark verkürzte Saison der nordamerikanischen Baseballprofiliga MLB eröffnet, ist sinnbildlich – und zugleich ironisch. Mit Faucis Wurf vor dem Saisoneröffnungsspiel zwischen Titelverteidiger Washington Nationals und Rekordmeister New York Yankees am Donnerstag enden Ungewissheit und Streit, doch die Probleme sind nur vertagt. Der erste Sommer ohne Profibaseball seit Gründung der National League 1876 konnte zwar verhindert werden. Allerdings: Wegen Corona und des anhaltenden Streits zwischen den Spielern und den Klubbesitzern um die Bezahlung wird jede der 30 Mannschaften nun lediglich 60 statt 162 Spiele in der »Regular season« bestreiten, ...

