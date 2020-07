»Don’t fence me in«

In den 1960er Jahren strahlte der Rundfunk der DDR zwei Programme aus, die sich auch an Hörer im Westen wandten: das des Deutschlandsenders und das der Berliner Welle. Die letztere war – wie es in einer offiziellen Selbstdarstellung hieß – »mit ihrem Sendeanliegen vor allem an die Bürger in Westberlin« gerichtet, mit Themen »die den politischen, ökonomischen, kulturellen und sozialen Belangen der besonderen politischen Einheit Westberlin entsprechen«.

Werktags war die Berliner Welle nur nachmittags und abends zu hören, ansonsten wurde das Programm des Berliner Rundfunks übernommen, der in den Wochen nach der Abriegelung Westberlins am 13. August 1961 rund um die Uhr sendete. Am 26. August 1961 überraschte die Berliner Welle dann um 23.45 Uhr mit ungewohnten Klängen. Zu hören war...