Ohne Genehmigung

Wer im Westen der BRD in den 1970ern und 1980ern als junger Erwachsener die große weite Welt entdecken wollte, den zog es für ein Wochenende nach Amsterdam. Die niederländische Hauptstadt hatte den Ruf unbegrenzt liberal zu sein. Und mittendrin das Melkweg, ein Musiktempel in einer kleinen Seitengasse nur einen Steinwurf vom geschäftigen Leidseplein gelegen.

Die meisten Amsterdam-Pilger hatten wenig Geld und pennten für ein paar Gulden mit einem Dutzend Leuten im Schlafsaal eines Sleep-Ins. Oder etwas außerhalb auf dem Zeltplatz am alten Olympiastadion von 1928. Oder in einem der vielen besetzten Häuser, wenn man jemanden dort kannte. Die ganz Mutigen oder Dummen legten sich mit dem Schlafsack in den Vondelpark, was nicht ungefährlich war.

Unbedingt dazu gehörte der Besuch im Melkweg, der Milchstraße. Das Multimediazentrum bot alles, was das Herz begehrte: Kino, Konzerte und damals noch einen Hausdealer für Haschisch.

Heute ist das Melkweg eine Legende. U...