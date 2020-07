Nächste Generation

Die multiethnische Militärallianz der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) hat eine seit Juni laufende Großoffensive gegen Untergrundzellen der dschihadistischen Organisation »Islamischer Staat« (IS) in der ostsyrischen Region Deir Al-Sor zum Abschluss gebracht. Insgesamt 141 mutmaßliche IS-Anhänger seien festgenommen und umfangreiche Waffendepots ausgehoben worden, gab Lilwa Abdullah, Sprecherin des dortigen Militärrates, zu Wochenbeginn bekannt. IS-Kämpfer, denen in Folge der türkischen Invasion in Nordsyrien im Herbst letzten Jahres die Flucht aus SDK-Gefangenschaft gelungen war, hätten sich in der an Irak grenzenden Wüstenregion reorganisiert.

Vor Versuchen der Türkei, weibliche IS-Mitglieder aus Internierungslagern zu befreien, warnte unterdessen die Autonomieverwaltung von Nord- und Ostsyrien. Insbesondere im größten Flüchtlings- und Internierungslager Al-Hol bei Hasaka, in dem neben Zehntausenden Flüchtlingen in besonders gesicherten Abteilungen a...