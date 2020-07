»Eine Sperrstunde am Opernplatz bringt da nichts«

Nach den Jugendkrawallen am Wochenende auf dem Opernplatz in Frankfurt am Main verkündete Ordnungsdezernent Markus Frank, CDU, mehr Polizeipräsenz und ein Betretungsverbot des Platzes freitags und samstags ab Mitternacht. Er nennt es Zapfenstreich. Was halten Sie davon?

Nichts. Allein die Wortwahl mit diesem militärischen Begriff ist zu kritisieren. Sicherheitspolitisch ist es absurd, eine Konfrontation herbeizureden. Offiziell war die Rede von etwa 500 Leuten, die dort die Polizei angegriffen hätten. Das ist nicht belegt. Es gab 39 Festnahmen. Offenbar hat also eine kleine Gruppe überwiegend alkoholisierter junger Männer dort mit Flaschen geworfen. Andere sollen »johlend« drum herum gestanden, also nichts getan oder Zustimmung signalisiert haben. Bislang habe ich noch kein Video von einer angeblichen Massenschlägerei gesehen, wie die Polizei behauptet. Ihr zufolge soll ein verletzter junger Mann am Boden gelegen haben. Wenn es so war, wie ist dann die Po...