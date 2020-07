Neue Normalität des Tages: Russische Einflussnahme

In Zukunft werden die Briten wohl zweimal unter ihr Bett schauen, bevor sie sich zur Ruhe begeben. Denn: Es könnte Wladimir Putin darunter liegen. Das zumindest legt der am Dienstag vom Geheimdienstausschuss im Londoner Parlament präsentierte und lang erwartete Bericht zu Moskaus düsteren Machenschaften auf der Insel nahe: Russische Einflussnahme in Großbritannien ist »die neue Normalität«.

Beispiel gefällig? Das »Brexit«-Referendum. Konkrete Beweise für eine russische Einmischung liegen allerdings keine vor, heißt es in dem Bericht. Das liege aber nur daran, dass...