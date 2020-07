Zwangsurlaub im Dock

Noch Ende Juni hatte Seniorchef Bernard Meyer sich via Youtube an die Mitarbeiter seiner Papenburger Werft gewandt: Mit teilweise brüchiger Stimme schilderte er die Probleme des Kreuzfahrtgeschäfts in Zeiten der Coronapandemie – für die auf den Bau der Vergnügungsriesen spezialisierte Werft mache das die finanzielle Situation »noch prekärer«. Jetzt haben Meyer senior und sein Sohn Tim als Geschäftsführer den gesamten Betrieb in die Ferien geschickt – vorerst bis Ende August.

Die 225 Jahre alte Werft in Familienbesitz hat seit 1985 rund 50 Kreuzfahrtschiffe gebaut und abgeliefert, galt lange Zeit als Weltmarktführer auf diesem Gebiet. Dass die Schiffe – Kritiker bezeichnen sie ironisch als »schwimmende Käfige für Massenpassagierhaltung« – immer größer werden, sorgt für ständig neue Probleme: Denn die an Papenburg vorbeifließende Ems ist für Neubauten dieser Ausmaße nicht geeignet. Aber dank bester Kontakte zur niedersächsischen Landespolitik und auch zum B...