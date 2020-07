Weg aus dem Energiedilemma?

Es hat mehrere Gründe, dass das deutsche Kapital am Bezug von Erdgas aus Russland festhält. Der wichtigste ist der Kostenvorteil: Russisches Gas ist um etwa 20 Prozent billiger als Flüssiggas aus den USA. Das liegt an den aufwendigen Umwandlungsvorgängen, die mit dem Transport verbunden sind: Frackinggas aus den USA müsste erst stark heruntergekühlt werden, damit es flüssig wird, dann auf Tankern über den Atlantik geschafft und in Europa wieder in gasförmigen Zustand zurückversetzt werden. Diese beiden Schritte sind nicht zu vermeiden und definieren damit eine ökonomische Untergrenze für den Preis von Flüssiggas. Es müsste um die Kosten der Umwandlung günstiger sein, um mit dem Pipelinegas aus Russland konkurrieren zu können. Andersherum formuliert: Die USA würden der europäischen Wirtschaft einen Kostennachteil aufdrücken, wenn sie ihr den Bezug ihres Flüssiggases aufnötigen könnten.

Gegen diese ökonomische Betrachtung wird insbesondere von Ökologen eing...