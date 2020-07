Das Ende der Misere

Am letzten Freitag ist der englische Klub Leeds United nach 16 endlosen Jahren wieder in die Premier League aufgestiegen. Ich musste mir erst mal einige Tränen wegwischen. Denn denk’ ich an Leeds, dann auch immer an Frances und Alfred, die englischen Urgroßeltern meiner Kinder. Zum ausgehenden letzten Jahrtausend lernte ich sie kennen, als wir ihnen die einjährige Tochter vorstellten, das erste Urenkelkind. Sie lebten im Vorort Morley, triste Arbeitersiedlungen »uphill and downhill«, Spinnereien und Webereien, die meisten inzwischen geschlossen oder in Shopping Malls umgewandelt. Frances hatten sie zuvor einen krummen Rücken beschert. Die zwei weit über 80jährigen waren dennoch geistig quicklebendig, es gab Fish ’n’ Chips, Ale und Yorkshire-Humor. Fußball war sofort ein Thema.

Ein knappes Jahr später starb Frances. Die Familie schickte uns den Nachruf aus der Zeitung: »United fan Frances dies at age 87.« Auf dem Foto lachen sie und meine Tochter (»She’s a...