Der Kapitalismus kann sich erneuern und besser werden. Dafür muss statt alleine auf Gewinnmaximierung aber auch auf Nachhaltigkeit und Inklusion geachtet werden, mahnt die Harvard-Ökonomin Rebecca Henderson im NZZ-Interview (15.7.). »Ich wende mich gegen den weitverbreiteten Vorwurf, Firmen seien inhärent böse oder gierig. Vielmehr bin ich überzeugt, dass Firmen bei der Transformation helfen können«, sagte sie, die selbst in mehreren Verwaltungsräten sitzt.

Dieses »Besser werden« ist natürlich ein »Besser machen«. In seiner Rede über die »Polenfrage« und die preußische Schnapspolitik im Abgeordnetenhaus des Preußischen Landtags 1886 hat Otto von Bismarck schon Ähnliches gesagt wie die Harvard-Ökonomin – ebenfalls gegen Systemkritiker gerichtet: »Es ist so leicht, so unfruchtbar, alles zu negieren … und sicher zu sein, dass man nie auf die Probe gestellt werden kann, selbst zu versuchen, es besser zu machen«.

Es ist aber natürlich alles besser gemacht vors...