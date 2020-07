Der große Finanzkrimi des Sommers 2020 hat – trotz all ihrer Bemühungen, Ahnungslosigkeit vorzutäuschen – nun auch in vollem Umfang die Bundesregierung erreicht: Im Fall des Finanzdienstleisters Wirecard AG wird der Finanzausschuss des Bundestags, wie seine Obleute gestern einstimmig beschlossen haben, Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sowie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch kommender Woche in einer eigens anberaumten Sondersitzung befragen. Allzu deutlich ist in den vergangenen Tagen geworden, dass deutsche Regierungsstellen recht frühzeitig mit dem inzwischen insolventen Zahlungsdienstleister und mit den Betrugsvorwürfen gegen ihn befasst waren. Die Linke verlangt außerdem die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses; FDP und Grüne ziehen es in Betracht, sich der Forderung anzuschließen.

Klar zu sein scheint mittlerweile, dass nicht nur das Bundesfinanzministerium, sondern auch sein Chef Scholz seit Anfang 2019 über die ak...