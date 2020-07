In Moskaus Interessensphäre

Für die Türkei eröffnet sich nach Syrien und Libyen ein weiteres außenpolitisches Feld: Die zwischen dem 12. und 14. Juli stattgefundenen Gefechte zwischen Armenien und Aserbaidschan haben auch die Regierung in Ankara auf den Plan gerufen. Präsident Recep Tayyip Erdogan teilte der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu vergangenen Dienstag mit, Ankara werde sich vor jeden Angriff auf Baku stellen. Die türkische Zeitung Hürriyet Daily News berichtete am Donnerstag von Äußerungen des Verteidigungsministers Hulusi Akar. Demnach sagte er, Armenien werde für den Angriff auf Aserbaidschan bezahlen, und Baku werde deshalb militärische Unterstützung erhalten. »Wir müssen der Welt zeigen, dass die beiden Bruderstaaten eine Einheit darstellen. Ein Volk, zwei Nationen«, so Akar.

Welcher der beiden Staaten für die neuerliche Eskalation verantwortlich ist, ist zwar noch unklar, spielt für Ankara jedoch keine Rolle. Das Thema Armenien ist für die Türkei heikel, da das ...