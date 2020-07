Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Der MAD ist Teil des Problems« Naziumtriebe beim Militär: Kriegsgegner beunruhigt, aber nicht überrascht. Ein Gespräch mit Felix Oekentorp Interview: Markus Bernhardt Berichte über Verbindungen von Bundeswehrsoldaten – vor allem im Kommando Spezialkräfte, kurz KSK – zur Naziszene reißen nicht ab. Wie bewerten Sie die bisherigen Erkenntnisse? Die Probleme müssen schwerwiegend sein. Anders ist nicht erklärbar, dass die zuständige Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, sogar mit der Auflösung des KSK gedroht hat. Ich bin beunruhigt über das offensichtliche Ausmaß der Verstrickungen ins Nazimilieu aus potentiellen Terroristen, sogenannten Reichsbürgern und »Preppern«, die sich auf die Machtübernahme an einem »Tag X« vorbereiten und politische Gegnerinnen und Gegner ausschalten wollen – auch wenn es mich nicht überrascht. Nazis und Rassisten haben oft genug Beweise dafür geliefert, dass sie bereit zu solchen mörderischen Verbrechen sind. Die regelmäßige Verharmlosung, es handle sich um Einzeltäter, ist mehr als widerlegt. Die Angelegenheit ist auch deshalb pikant, weil die Soldaten einen Eid auf das Grundgesetz geschwo...

