»Racial Profiling ist kein blinder Vorwurf«

Die Arbeit der Polizei wird seit Wochen kritisch diskutiert. Was sagen Sie zu den Vorgängen in Hessen, wo Daten aus Polizeirechnern für Drohmails an prominente Frauen genutzt wurden?

Das Problem, das derzeit aufgrund der Vorfälle um den sogenannten NSU 2.0 prominent diskutiert wird, besteht deutschlandweit. Polizistinnen und Polizisten sind nicht nur bewaffnet und greifen staatlich legitimiert in Grundrechte von Menschen ein – weniger öffentlich finden täglich Zehntausende Zugriffe auf Daten der Bürgerinnen und Bürger statt. Die meisten Abfragen dürften legal und dienstbezogen sein. Aber der Umstand, dass Amtsträger die Systeme auch zur Bereicherung – aus krimineller Energie oder schlicht aus Neugier – missbrauchen, ist so alt wie die Datensysteme selbst. Die nun in Hessen öffentlich gewordenen Fälle stellen in all ihrer widerwärtigen Intention eine neue Qualität dar.

Halten Sie für möglich, dass es ein Netzwerk rechter Polizisten in Hessen gibt?

Öffentli...