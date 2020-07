Zum Inhalt dieser Ausgabe | Maximaler Druck Sexuelle Belästigung und ein diskriminierender Name: Das American-Football-Team Washington Redskins steht in der Kritik Rouven Ahl Das American-Football-Team Washington Redskins aus der US-Hauptstadt wird von Skandalen erschüttert. Kaum war jüngst der jahrelange Streit um den als diskriminierend kritisierten Begriff »Redskins« (Rothäute) zugunsten einer Namensänderung entschieden worden, folgten Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen das NFL-Traditionsfranchise. Wie die Washington Post vergangenen Donnerstag berichtete, erheben 15 ehemalige Mitarbeiterinnen sowie zwei Journalistinnen schwere Anschuldigungen gegenüber Beschäftigten des Klubs sowie dessen Führungsriege, die den Zeitraum von 2006 bis 2019 betreffen. Die Frauen berichten von verbalen Anzüglichkeiten und eindeutigen Angeboten, zudem seien sie aufgefordert worden, sich freizügiger zu kleiden. Nur die ehemalige Marketingmitarbeiterin Emily Applegate ließ sich namentlich zitieren. Die anderen 14 Exmitarbeiterinnen hatten bei ihrem Ausscheiden eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschrieben. Eine Anfrage der Washington ...

Artikel-Länge: 4195 Zeichen

