Nachschlag: Die Loveparade-Katastrophe

Am 24. Juli 2010 endete die »Loveparade« in Duisburg in einer Katastrophe mit 21 Toten und 650 Verletzten, überwiegend Jugendlichen. Die Tragödie hat Bürgermeister zu Fall gebracht und einen der langwierigsten Prozesse der Nachkriegszeit in Gang gesetzt – auch zehn Jahre später bleiben die Vorgänge verstö...