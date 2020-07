»Bis vor einigen Jahren waren Böden und Seen verseucht«

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass die Schweinemastanlage in Haßleben nicht in Betrieb gehen kann und rechtswidrig ist. Was bedeutet das für das Dorf im Landkreis Uckermark?

Für uns Bewohnerinnen und Bewohner ist das endgültige Aus für eine industrielle Schweinemast eine große Erleichterung. Seit mehr als einem Jahrzehnt lebten wir mit der Sorge, dass dieses Ungetüm einer Mastanlage unsere Ortschaft verschandeln wird. Zu DDR-Zeiten war schon einmal die ganze Gegend hier mit Gülle überschwemmt. Seit Jahren wird auf die Qualen der Tiere sowie die Auswirkungen auf Klima und Umwelt hingewiesen. Nach dem Ausbruch des Covid-19-Virus wurde das Problem am Beispiel des Schlachtbetriebes Tönnies in Nordrhein-Westfalen signifikant.

Wie war es in Haßleben zu DDR-Zeiten?

Damals waren hier in der größten Schweinemastanlage Europas mehr als 140.000 Tiere in Baracken der Größe mehrerer Fußballfelder unter zwei Dächern eingepfercht. Bis vo...