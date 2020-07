Zum Inhalt dieser Ausgabe | Frage nach Mitwissern Prozessauftakt gegen neofaschistischen Halle-Attentäter: Betroffene fordern Klärung von Widersprüchen und Zusammenhängen Susan Bonath Viele Ungereimtheiten, 40 Nebenkläger, vorerst 18 anberaumte Verhandlungstage: Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen startet am Dienstag in Magdeburg der Prozess gegen den neofaschistischen Attentäter Stephan Balliet. Im Akkreditierungsverfahren wurden 44 Medienvertreter ausgelost, die den Prozess im Sitzungssaal verfolgen können, darunter junge Welt. 29 weitere Journalisten sind für einen Medienraum mit Tonübertragung zugelassen. Das Oberlandesgericht Sachsen-Anhalt begründete Zugangsbegrenzung und Auswahlmethode mit Platzmangel und der Coronapandemie. Die Bundesanwaltschaft wirft Balliet zweifachen Mord, versuchten Mord in 68 Fällen, schwere Körperverletzung, räuberische Erpressung und die Leugnung des Holocaust vor. Thematisiert werden dürften auch Widersprüche zwischen den Aussagen der Polizei und anderer Zeugen zum Einsatz. Betroffene erhoffen sich vom Prozess auch Erkenntnisse über mögliche Mitwisser und Förderer des vom Täter live ins Internet übertr...

