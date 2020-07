Szenen aus dem Bondhandel

Krisen haben auch ihre schönen Seiten. Das stellen in diesen Tagen die Chefs der drei US-Großbanken J. P. Morgan, Citigroup und Goldman Sachs fest. Deren Gewinne waren im 2. Quartal dieses Jahres satt geklettert und zwar schneller und höher als die Chefs selbst erwartet hatten. Wie kommt›s? Es liegt an der Wirtschaftskrise. Viele Unternehmen brauchen Geld, das durch den Verkauf ihrer Produkte nur noch spärlich hereinkommt. Sie brauchen das Geld ziemlich dringend, um die Pleite abzuwenden. Fürsorglich, wie die Notenbanker fast immer sind, hatten sie schon ab März das benötigte Geld – und mehr als das – zur Verfügung gestellt. (Allein die US-Notenbank und die EZB dürften so um die 4 Billionen Dollar/Euro frisch in die Welt gesetzt haben.) Wer sorgt dafür, dass die von der Pleite bedrohten Unternehmen das Geld auch bekommen? Es sind die Geschäftsbanken und zuvörderst die sogenannten Investmentbanken, von denen wiederum die drei oben genannten in diesen Tagen...