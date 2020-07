Comeback des Tages: Schalom Eisner

Ein Oberstleutnant der israelischen Streitkräfte wurde am Donnerstag zum Vorsitzenden des Kontrollausschusses ernannt, der die Bekämpfung der Covid-19-Seuche in Jerusalem leiten soll. In einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zu dem Vorgang heißt es, der Ausschuss werde »die Autorität, die Ressourcen und die Instrumente erhalten, um das Virus in der Stadt auszurotten«. Auf eine konkrete Beschreibung der Aufgaben und Kompetenzen des Gremiums und seines Leiters wurde zunächst verzichtet.

Daran allein wäre nichts Bemerkenswertes: Die technische Lenkung und Durchführung der Maß...