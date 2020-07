»Die Regierung bekommt die Kontrolle über das Wasser«

Im Südosten der Türkei befindet sich die 12.000 Jahre alte Siedlung Hasankeyf. Sie ist mittlerweile weitgehend vom Wasser des Ilisu-Stausees überflutet. Ist sie damit unwiederbringlich verloren?

Die Flutung von 199 Dörfern und Hasankeyf – bis auf die Felsenburg – ist eine Tatsache. Das sehen wir auf Bildern seit Wochen. So zeigen Aufnahmen von Anfang Juni, wie der Kleine Palast an der nordöstlichen Ecke der Burg im Wasser stand und damit die um sie gebaute Mauer wasserdurchlässig ist. Die riesige und bis zu 80 Meter hohe sogenannte Schandmauer aus Schüttung und Beton um die Felsenburg in Hasankeyf kann unter Umständen den langsamen Einsturz der Burg nicht verhindern. Damit hätte die offizielle Propaganda, wonach Hasankeyf mit dem Ilisu-Projekt gerettet werden würde, noch offensichtlicher keine Grundlage mehr.

Doch das Ilisu-Projekt ist nicht für die Ewigkeit. Eine Renaturierung des Tigristales ist möglich. Bei einem Stopp der Arbeiten und einer Entleerung...