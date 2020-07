Eisige Atmosphäre

Nicht nur aktuelle bundesweite Wählerbefragungen, bei denen die Partei auf Werte um oder unter zehn Prozent abgerutscht ist, sorgen in der AfD derzeit für dicke Luft. Vor allem der Streit um den vom Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen initiierten Ausschluss des Brandenburger Fraktionschefs Andreas Kalbitz, eine Führungsfigur der protofaschistischen Strömung in der AfD, beschäftigt die Mitglieder. Die Welt sprach am Donnerstag von einer »gelähmten Partei«, dpa sah die AfD am Freitag »im Tief«. Der parteiinterne Machtkampf zwischen dem offiziell aufgelösten »Flügel« und Teilen des neoliberal-rechtskonservativen Lagers, der sich im Fall Kalbitz zuspitzt, dürfte auch die Sitzung des AfD-Bundesvorstands am Freitag in Berlin geprägt haben.

Laut Tagesordnung sollte in dem Gremium unter anderem besprochen werden, ob der Bundespartei womöglich »Regressansprüche« gegen Meuthen oder andere wegen der Affäre um eine illegale Parteispende zustehen. Einen entsprechenden Ant...