» Die Mittel blähen vorrangig die Aktienpreise auf«

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) tagte am Donnerstag per Videokonferenz. Zur selben Zeit blockierte ein Frankfurter Bündnis aus »Ende Gelände«, »Fridays for Future«, »Students for Future« und »Ökologisch – radikal – links« mit rund 70 Leuten den Haupteingang des Sitzes der Währungsbehörde in der Mainmetropole. Wogegen richtete sich Ihr Protest?

Die EZB hatte während der Euro-Finanzkrise Hunderte Milliarden in die Finanzmärkte gespült. Das gleiche macht sie jetzt erneut mit ihrem Pandemie-Notfallprogramm. Mit einem Teil des Geldes kauft sie Unternehmensanleihen auf, so dass sich Konzerne günstig refinanzieren können. Der Mammutanteil der Mittel kommt Unternehmen zugute, die fossile Brennstoffe nutzen oder Autos produzieren. Die EZB heizt die Klimakrise weiter an.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte am Donnerstag, das zur Eindämmung der Coronakrise im Juni aufgelegte Notfall-Anleihenkaufprogramm PEPP werde wohl sein gesamtes Volumen von 1,35 B...