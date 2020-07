Mehr häusliche Gewalt

So viele Anzeigen wegen häuslicher Gewalt wie nie zuvor in reichlich zwei Monaten hat Indiens Nationale Kommission für Frauen (NCW) zwischen dem Beginn des nationalen Corona-Shutdowns am 25. März und Ende Mai registriert. 1.477 Fälle in lediglich 68 Tagen – diese erschreckende Zwischenbilanz stellt ein Zehnjahreshoch dar, die Notrufe, die die Mitarbeiterinnen erreichen, haben das Zweieinhalbfache des üblichen Ausmaßes erreicht. Die Pandemie, die in Indien schärfere Maßnahmen als in vielen anderen Ländern zur Folge hatte, zwang gerade auch ohnehin gefährdete Frauen über Wochen in die eigenen vier Wände und spitzte bestehende partnerschaftliche und familiäre Konflikte zu, sie erreichten immer höhere Eskalationsstufen. Was derzeit an Zahlenmaterial kursiert, steht zudem nur für einen Teil der Betroffenen – schon immer war die Dunkelziffer, war die Menge der Fälle, die erst gar nicht bei polizeilichen Stellen oder über Frauenhilfsorganisationen angezeigt wurd...