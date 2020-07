Zum Inhalt dieser Ausgabe | Warme Worte für Seeleute Dauerdienst: »Gipfel« von 13 Staaten ohne Lösung der dringendsten Probleme Burkhard Ilschner Vergangene Woche hielten Vertreter von 13 Staaten virtuell einen »Gipfel« zur Lage der Seeschiffahrt in Zeiten der Coronapandemie ab. Hauptthema war das Problem der weltweit rund 200.000 auf Schiffen festsitzenden Seeleute. Viel kam dabei nicht heraus. Auf Initiative Großbritanniens hatten sich Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Indonesien, die Niederlande, Norwegen, die Philippinen, Saudi-Arabien, Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA der unhaltbaren Situation annehmen wollen. Die Betroffenen sitzen in Häfen und auf Schiffen ohne Ablösung fest. Und das seit Wochen oder gar Monaten (siehe jW vom 5. Mai), weit länger, als ihre Verträge es vorsehen. Gewerkschaften und NGO mahnen Schiffseigner und Regierungen seit langem zum Handeln. Die 13 Staaten sorgen sich primär allerdings nicht um die Menschen an Bord, sondern um das Funktionieren der globalen Lieferketten. Zwar bezeichneten die Konferenzteilnehmer die Lage der Be...

Artikel-Länge: 2981 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen