Zum Inhalt dieser Ausgabe | Unsoziales Sachsen Mieter kämpfen mit Preisanstieg, SPD stellt sich als soziale Kraft dar, CDU lobt Marktwirtschaft Steve Hollasky Mancher Zuhörer dürfte seinen Ohren nicht getraut haben, als die sächsische Sozialministerin am Mittwoch ihre Regierungserklärung abgab. Vor den Parteien des Sächsischen Landtages griff Petra Köpping (SPD) in die verbalradikale Trickkiste und stellte fest, dass »eine Klassengesellschaft« existiere und die durch die Coronakrise vertiefte Spaltung »unseren sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt« bedrohe. Das »untere Drittel« habe »finanzielle Sorgen«. Mehr und mehr würden sich Menschen von der Politik entfremden und hätten das Gefühl, »nicht gehört zu werden«. Statt dessen bräuchten die Menschen »Respekt« und »soziale Sicherheit«. Die angekündigten Konsequenzen nahmen sich, gemessen an den großen Worten, eher kleinlich aus. Mit einem »Pakt für die Jugend« will Köpping Kinder- und Jugendprojekte für die nächsten fünf Jahre fördern. In der anschließenden Landtagsdebatte wetterte der Fraktionschef der AfD gegen die Asylpolitik. Die dafür aufgewandten fin...

Artikel-Länge: 3694 Zeichen

