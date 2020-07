»Staatsanwälte scheinen politisch gesteuert«

Das Landgericht Hamburg verurteilte am 10. Juli im sogenannten Elbchaussee-Prozess fünf Gegner des G-20-Gipfels im Juli 2017 wegen der Teilnahme an einem Aufzug, aus dem heraus Autos angezündet und Fenster eingeschlagen worden waren. Dreimal wurden Haftstrafen verhängt, einige Medien sprachen von einem »milden Urteil«. Sehen Sie das auch so?

Im Verhältnis zu den Strafmaßerwartungen der Staatsanwaltschaft, hinter denen das Gericht deutlich zurückblieb, erscheint das als milde. Gemessen daran, dass die Verteidigung insgesamt Freisprüche gefordert hatte, sind aber auch noch die 20 Arbeitsstunden, die gegen meinen Mandanten verhängt wurden, als relativ hoch zu bezeichnen.

Vier der Angeklagten warf die Kammer keine konkreten Taten, sondern nur das Mitlaufen im Aufzug vor. Als Teilnehmer eines schweren Landfriedensbruchs hätten sie den Straftätern Rückhalt geboten. Klingt doch plausibel, oder?

Die Argumentation ist für sich genommen nicht einmal unschlüssig. Ab...