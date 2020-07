Zum Inhalt dieser Ausgabe | Alles neu bei Springer Hinter der Umstrukturierung des Medienkonzerns dürfte der Finanzinvestor KKR stehen Gert Hautsch Alle drei Jahre muss es wohl sein, dann wird bei der Axel Springer SE umstrukturiert. Im März 2014 waren aus fünf Konzernbereichen drei neue geschaffen worden. Journalismus fand von da an bei den »Bezahlangeboten« (inzwischen »News Media«) statt, gedruckte und digitale Medien wurden zusammengefasst. Im Juni 2017 war das alles Makulatur: Print- und Digitalgeschäfte wurden wieder – wie vor 2014 – in getrennte Bereiche aufgeteilt, jeder mit eigener Vermarktung, Vertrieb und Herstellung. In der vorigen Woche nun wurde wieder alles über den Haufen geworfen. Die journalistischen Bereiche Bild GmbH und Welt N 24 GmbH werden jetzt zu zwei von vier »Säulen« im Geschäftsbereich News Media. Gedrucktes und Digitales, Redaktion und Verlag finden sich wieder unter einem Dach. Die beiden anderen Säulen sind Technik (»Media & Tech«) und Werbung (»All Media«). Neu ist, dass die beiden Chefredakteure Julian Reichelt (Bild) und Ulf Poschardt (Welt) »oberste Markenverant...

