Viel zu tun in Paramaribo

Seit 2010 regierte Exmilitär Desiré Bouterse als Präsident Surinam – nun soll seine Ära offiziell zu Ende sein. Am Montag wählte die Nationalversammlung des südamerikanischen Landes Chandrikapersad Santokhi zu seinem Nachfolger. Der ehemalige Rebellenführer Ronnie Brunswijk, welcher von 1985 bis 1992 gegen die frühere Militärdiktatur unter Bouterse gekämpft hat, wurde zum Vizepräsidenten ernannt.

Der scheidende Bouterse bot seinem Nachfolger Unterstützung an: »Wenn ihr mich braucht, wisst ihr, wo ihr mich findet«, zitierte ihn am Montag das surinamische Nachrichtenportal Waterkant. Damit spielt er auf den Prozess gegen ihn an. Das höchste Gericht in der Hauptstadt Paramaribo verurteilte ihn im November 2019 zu 20 Jahren Haft. Er soll wegen seiner Rolle im Militärputsch von 1980 persönlich an der Ermordung von Oppositionellen beteiligt gewesen sein. Das Berufungsverfahren läuft noch.

»Es wird eine schwere Aufgabe, den Trümmerhaufen aufzuräumen, den Bouters...