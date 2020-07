Zuspitzung im Kaukasus

An der Grenze zwischen dem Nordosten Armeniens und dem Westen Aserbaidschans liefern sich die Streitkräfte der Nachbarländer seit vergangenem Sonntag Artilleriegefechte. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen dem armenischen Gebiet Tawusch und der aserbaidschanischen Provinz Tovuz. Baku gab den Tod von vier eigenen Soldaten und die Verwundung von etwa 40 weiteren bekannt. Jerewan sprach am Dienstag von vier getöteten Soldaten in den eigenen Reihen. Die aserbaidschanische Seite bezifferte die armenischen Verluste auf 20.

Beide Seiten beschuldigten sich gegenseitig, mit den »Provokationen« begonnen zu haben, berichtete die liberale russische Zeitung Kommersant am Dienstag. Das letzte Mal hatten Kämpfe der Kaukasusstaaten in vergleichbarem Ausmaß 2015 stattgefunden. Die letzte militärische Eskalation im Konflikt um die Provinz Karabach, die beide Seiten für sich beanspruchen, war im Frühjahr 2016. Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen.

Dieses Mal fanden die...